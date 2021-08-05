النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة على خلفية قضية وفاة أحد لاعبي المنتخب وإصابة أخرين بالملاريا

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة حسين طويلب على ذمة التحقيق بواقعة إصابة لاعبين من المنتخب ووفاة آخر بالملاريا.

بيان صحفي صادر عن الصور، أشار إلى أن الأمر يقضي بحبس الطويلب ومن تثبت مسؤوليته حول واقعة وفاة اللاعب أيمن النقريش، وإصابة آخرين من منتخب كرة القدم المصغرة بمرض الملاريا، مشيرًا إلى أنه اتضح من خلال التحقيقات الأولية وجود إهمال وتقصير.

وتابع البيان: إن الإهمال والتقصير تمثلا في عدم اتخاذ الاتحاد المعني الإجراءات الطبية والاحتياطية قبل سفر بعثة المنتخب للمشاركة في بطولة إفريقيا في نيجيريا، وهو ما نتج عنه إصابة اللاعبين بمرض الملاريا ووفاة اللاعب أيمن النقريش متأثرًا بإصابته.

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