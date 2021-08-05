المرغني: حكومة الدبيبة تتحمل مع الطليان إثم جرائم إغراق وقتل وتعذيب المهاجرين

انتقد وزير العدل الأسبق صلاح المرغني، لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لوزيرة الداخلية الإيطالية والتنسيق في عدد من الملفات المشتركة ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية .

ووصف المرغني اللقاء في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلًا: “للأسف بالرغم من النتائج الكارثية لما يسمى بالتعاون الليبي الايطالي في مجال الهجرة وما ترتب على ذلك من سياسة الإغراق المتعمد والقبض وملاحقة اللاجئين والقبض عليهم في أعالي البحار والقبول المخزي بدور ظبيان الحراسة لقلعة أوروبا وتحويل ليبيا لحفرة من جهنم يجمع فيها اللاجئين والمهاجرين وينتهكون أو يتجمعون والواردة في كافة التقارير الحقوقية الدولية والوطنية”.

مردفًا؛ “ها هي حكومة الوحدة الوطنية تخدع وتسير على خطى سابقتها وتتحمل مسؤولية وآثم جرائم الإغراق والقتل والتعذيب والاغتصاب مع الطليان”، متسائلًا: “إنكم تغضبون الله ارضاء لمن؟”.

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