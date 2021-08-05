الصور يأمر بحبس رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة على ذمة قضية ” ملاريا المنتخب”

قرر النائب العام الصديق الصور حبس رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة على ذمة قضية إصابة بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة بالملاريا أثناء مشاركتهم في بطولة إفريقيا بنيجيريا.

وجاءت التحقيقات على خلفية واقعة وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش جراء إصابته بمرض الملاريا عقب مشاركته في البطولة الأفريقية التي أُقيمت أخيرًا في نيجيريا.

وظلت بعثة المنتخب عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء البطولة، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

وتم نقل جميع لاعبي المنتخب إلى العاصمة الإيطالية روما لتلقي العلاج باستثناء لاعبين، أحدهما ام إنزاله من الطائرة، وصعود ابن النائب سالم قنان مكانه.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير الصحة بفتح تحقيق في واقعة منع لاعب بمنتخب كرة القدم المصغرة مصاب بالملاريا من ركوب طائرة جهاز الإسعاف الطائر، ونقل شخصين ليسا ضمن لاعبي المنتخب، وموافاته بتقرير بالخصوص خلال 48 ساعة.