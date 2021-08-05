محلل سياسي إيطالي: الحوار المتواصل بين وزارة الداخلية الإيطالية والليبية مهم

أكد المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي أن الحوار المتواصل بين وزارة الداخلية الإيطالية ووزارة الداخلية الليبية، يعد مهما لأنه يأتي في إطار العلاقات المستمرة بين روما وليبيا، وهي علاقات في حالة وزيرة الداخلية تجد دعم تشغيلي على مستوى الهجرة والأمن.

روفينيتي، بحسب موقع ديكود 39 التابع لمجلة فورميكي الإيطالية، قال: “إن تداخل الظروف الزمنية وبدء الأزمات مثل الأزمة التونسية أو تلك الموجودة في الساحل يعد عاملاً مهماً يمكن لإيطاليا وليبيا التعاون فيه بنشاط”.

وأضاف: “السيطرة على حركة الهجرة تمثل مصلحة وطنية لإيطاليا، فيما تعد المسألة جزء من الجدل السياسي في روما ولكنها أيضًا عنصر من عناصر زعزعة الاستقرار الداخلي و حول العلاقات الدولية، فإيطاليا تتعاطى مع القضية الليبية بشكل واسع، وذلك بغرض واسع أيضًا من أجل استعادة الاستقرار العام والمثمر في البلاد”.

وتابع: “الحوار المتواصل بين وزارة الداخلية الإيطالية ووزارة الداخلية الليبية مهم أيضًا لقضية الإرهاب، فيما أعاد تنظيم داعش في ليبيا إطلاق بعض الأنشطة، وبينما هزم التنظيم في بعد الدولة المكتسب في سرت يستمر في كونه حقيقة زاحفه (مع أنشطة القاعدة في الحزام الجنوبي لفزان)”.

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