أبو توتة للدبيبة: لا سبيل لوقف تفشي كورونا إلا بتطعيم ثلثي السكان

طالب رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، عبد الرحمن أبو توتة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بجس نبض الشارع وعدم الاعتماد على التقارير التي تسلم إليه، لأن حياة المواطنين أصبحت في خطر في ظل تفشي وباء كورونا.

أبو توتة، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”رئيس مجلس الوزراء المحترم، إن قدر لهذه الكلمات أن تصل إليك، فإن أقول لك: عليك بجس نبض الشارع بنفسك لا بالتقارير التي ترد إليك، وتحسس حاجات المواطن ووضعها في سلم الأولويات”.

وأضاف: ”ستجد أن التطعيمات لها الصدارة بين الأولويات، فحياة المواطنين في خطر داهم، وأعلم أن لا سبيل لوقف تفشي الوباء إلا بتطعيم ثلثي عدد السكان علي أقل تقدير، ولا تحفل بالمواضيع الأخرى على أهميتها”.

وتابع: ”إذا أنت أنقذت شعبك من هذا الوباء سوف يكون لك أجر الدنيا وأجر الأخرة مضاعف عند الله”.

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