هذه نتائج لقاء وزير الصحة وسفير تركيا

استقبل وزير الصحة علي الزناتي سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز والوفد الطبي التركي المرافق له، بحضور مبعوث وزارة الخارجية الليبية، ومدير مركز مصراته الطبي، مدير جهاز الإسعاف الطبي ومدراء إدارات ديوان وزارة الصحة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الزناتي أثنى على الدور الفعال الذي يقوم به جهاز الإسعاف في جائحة فيروس كورونا ومساهمته الكبيرة في نقل الإحتياجات والمستلزمات وتقديم الخدمات الطبية بمختلف أنواعها داخل مدن ليبيا المختلفة.

كما تقدم الزناتي بالشكر لكل العناصر الطبية والطبية المساعدة، على كل مجهوداتهم المبذولة لتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، ومساهمتهم الكبيرة في نجاح العمل داخل مراكز العزل المختلفة.

من جانبه، أكد سفير تركيا حرص الجانب التركي على تلبية الدعوة الموجهة له بأقصى سرعة، وابدى سعادته بمشاركة التجربة الصحية التركية في مجال مجابهة الجائحة مع ليبيا وأعرب عن إعجابه بالعاملين في مراكز العزل، ومدى عملهم بجدية وجهد عاليين رغم الظروف الصعبة في مواجهة فيروس كورونا.

وعقِب مراسم الاستقبال، التقى الوفد الليبي والمتمثل في مدير إدارة الخدمات الطبية، ومدير إدارة الطوارئ الصحية، ومدير إدارة المشروعات، مدير مركز مصراته الطبي ومدير جهاز الإسعاف الطبي مع الوفد التركي، وذلك من أجل وضع اللَبِنات الأخيرة في البروتوكول الموحد لآلية التعاون من أجل تذليل الصعوبات في مراكز العزل، ودعم العناصر الطبية والطبية المساعدة في هذه المراكز، والعمل على تدريب قصير المدى على كيفية التعامل مع مصابي كورونا في العنايات أو الأقسام.

وسيقوم الوفد الطبي التركي بزيارة إلى مراكز العزل والفلترة بمدينة طرابلس لتقييم الوضع الصحي وتحديد الاحتياجات والوقوف على أهم المشاكل.

وكان الوفد الطبي أدى زيارة إلى مراكز العزل والفلترة بمدينتي مصراته وزليتن، وحدد أهم المعوقات والاحتياجات.