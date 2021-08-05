مركز سبها الطبي يعلن عجز مصانع الأكسجين لديه

أعلن مركز سبها الطبي عجز مصانع الأكسجين لديه عن تلبية الطلب المتزايد للأكسجين، نتيجة تزايد أعداد الحالات التي تحتاج إلى التنفس الاصطناعي مع ارتفاع موجة الإصابة بكورونا في المدينة والجنوب.
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