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مركز سبها الطبي يعلن عجز مصانع الأكسجين لديه

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مركز سبها الطبي عجز مصانع الأكسجين لديه عن تلبية الطلب المتزايد للأكسجين، نتيجة تزايد أعداد الحالات التي تحتاج إلى التنفس الاصطناعي مع ارتفاع موجة الإصابة بكورونا في المدينة والجنوب.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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