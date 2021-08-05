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بلدية وادي عتبة تستلم مصنعا للأكسجين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

استلم عميد بلدية وادي عتبة وأعضاء المجلس البلدي مصنعا للأكسجين مقدما من مؤسسة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف توفير الأكسجين اللازم للمرضى.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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