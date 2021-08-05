بلدية وادي عتبة تستلم مصنعا للأكسجين

استلم عميد بلدية وادي عتبة وأعضاء المجلس البلدي مصنعا للأكسجين مقدما من مؤسسة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف توفير الأكسجين اللازم للمرضى.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
رسالة مصرية عسكرية لتركيا قرب حدود ليبيا: “لا لتوسيع النفوذ”
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
178 إصابات و4 وفيات بـ«كورونا» في مصراتة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
«أبوجناح» يقف على أوضاع المرافق الخدمية والصحية بجادو
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
السفير الألماني الجديد: برلين لعبت دورًا إيجابيًا في ليبيا خلال السنوات الأخيرة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أضف تعليقـك