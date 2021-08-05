نصية: أي طالب في سنة أولى محاسبة أو اقتصاد سيرفض ميزانية الدبيبة المليئة بالأخطاء

اعتبر عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، الميزانية الجديدة المقدمة ‏من حكومة الوحدة المؤقتة، بمثابة ضرب بعرض الحائط لكافة ‏المقترحات المقدمة من قبل مجلس النواب.‏

نصية، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “كنا ‏معترضين على بنود عديدة في الميزانية السابقة، فما بالك تلك الميزانية ‏الجديدة التي تضرب عرض الحائط بكل ملاحظات مجلس النواب على ‏الميزانية”.‏

وأضاف: “كان الأمر مفاجأة كبيرة، وكنا نعتقد أنها ستكون كالحكومات ‏السابقة التي تحترم مقترحات وتعديلات مجلس النواب، ولكن ما حدث غير ‏ذلك وضخمت الميزانية بشكل يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني بشكل ‏غير معقول من كل الخبراء الاقتصاديين والسياسيين من دون مبرر”.‏

وأشار إلى أن الحقيقة واضحة أن من يريد وضع هذه الأرقام لا يريد أن يبني ‏البلد أو يساهم في حل الأزمة الاقتصادية أو السياسية، التي تمر بها البلاد.‏

وأردف: “أوجه صرف الميزانية غير واضحة، وفيها لبس كثير وغموض ‏أكثر، وأشياء غريبة، نستغرب من حشو الأرقام الذي تقوم به الحكومة في ‏تلك الميزانية”.‏

واستمر: “نحن في عام به انتخابات وبه تغيير سعر صرف، نحن في عام ‏استثنائي ويحتاج إلى ترشيد في الاستهلاك، وليس تلك الأرقام المبالغ فيها، ‏حتى نتمكن من إجراء الانتخابات في أجواء جيدة صحية وتساعد الليبيين ‏على اختيار القيادات الجديدة”.‏

وأتم: “جاءت لنا الميزانية متأخرة ولم يتم مناقشتها في اللجنة المالية ‏وتحدثنا في السابق معهم أكثر من مرة وقدمنا لهم أكثر من مرة عن ‏التعديلات، ولكنهم ضربوا عرض الحائط بمقترحاتنا وكأننا نعيش في بلد وهم ‏في بلد آخر، تلك الأرقام المقدمة بها أخطاء كثيرة وبالتأكيد سيتم رفض تلك ‏الميزانية، ولو في طالب في سنة أولى محاسبة أو اقتصاد سيرفض تلك ‏الميزانية”.‏

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