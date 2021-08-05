نصية: أي طالب في سنة أولى محاسبة أو اقتصاد سيرفض ميزانية الدبيبة المليئة بالأخطاء

اعتبر عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، الميزانية الجديدة المقدمة من حكومة الوحدة المؤقتة، بمثابة ضرب بعرض الحائط لكافة المقترحات المقدمة من قبل مجلس النواب.
نصية، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “كنا معترضين على بنود عديدة في الميزانية السابقة، فما بالك تلك الميزانية الجديدة التي تضرب عرض الحائط بكل ملاحظات مجلس النواب على الميزانية”.
وأضاف: “كان الأمر مفاجأة كبيرة، وكنا نعتقد أنها ستكون كالحكومات السابقة التي تحترم مقترحات وتعديلات مجلس النواب، ولكن ما حدث غير ذلك وضخمت الميزانية بشكل يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني بشكل غير معقول من كل الخبراء الاقتصاديين والسياسيين من دون مبرر”.
وأشار إلى أن الحقيقة واضحة أن من يريد وضع هذه الأرقام لا يريد أن يبني البلد أو يساهم في حل الأزمة الاقتصادية أو السياسية، التي تمر بها البلاد.
وأردف: “أوجه صرف الميزانية غير واضحة، وفيها لبس كثير وغموض أكثر، وأشياء غريبة، نستغرب من حشو الأرقام الذي تقوم به الحكومة في تلك الميزانية”.
واستمر: “نحن في عام به انتخابات وبه تغيير سعر صرف، نحن في عام استثنائي ويحتاج إلى ترشيد في الاستهلاك، وليس تلك الأرقام المبالغ فيها، حتى نتمكن من إجراء الانتخابات في أجواء جيدة صحية وتساعد الليبيين على اختيار القيادات الجديدة”.
وأتم: “جاءت لنا الميزانية متأخرة ولم يتم مناقشتها في اللجنة المالية وتحدثنا في السابق معهم أكثر من مرة وقدمنا لهم أكثر من مرة عن التعديلات، ولكنهم ضربوا عرض الحائط بمقترحاتنا وكأننا نعيش في بلد وهم في بلد آخر، تلك الأرقام المقدمة بها أخطاء كثيرة وبالتأكيد سيتم رفض تلك الميزانية، ولو في طالب في سنة أولى محاسبة أو اقتصاد سيرفض تلك الميزانية”.
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