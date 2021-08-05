كورونا تُواصل حصد الأرواح والمركز الوطني يكثّف حملات التطعيم

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس؛ ليرتفع عدد الوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 3,663 حالة.

وأضاف المركز، في بيان له نشر على موقعه على “فيس بوك” أنه سجّل 1,996 حالة إيجابية بعد فحص 9,425 عينة استقبلها المركز الأربعاء؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 62,571 حالة بالإضافة إلى تعافي 1,075 حالة.

ويسعى المركز للحدّ من الانتشار السريع للفيروس المتحور بتكثيف حملات التطعيم التي نجح من خلالها في تحصين 737,417 مواطنًا في ظلّ تصاعد الإصابات.

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