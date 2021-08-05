الغرياني: الديمقراطية حرام والبعثة الأممية تريد الفوضى في ليبيا

قال مفتي الجماعات الإرهابية المعزول من قبل مجلس النواب ‏الصادق ‏الغرياني، إنه “عندما يسمع النقاشات ‏الدائرة في مجلس النواب، فإنه يشعر بالحسرة والقهر، لأن كل ما ‏يصدر عن هذا المجلس لا يعول عليه”، مؤكدًا أن “ما ‏يصدر عن هذا المجلس لا يصدقه عقل ولا قانون ولا شرع ولا دين، ‏عندما تسمع نقاشات أعضاء هذا البرلمان تشعر بالحسرة”، بحسب زعمه.

الغرياني، وفي مقابلته الأسبوعية ببرنامج “الإسلام والحياة” عبر قناة “التناصح” التي يمتلكها وتبث من تركيا، أشار إلى أن “نقاشات مجلس النواب ليس فيها شيء من الحضارة، ‏خاصة عندما يحلف أحد النواب مثلا بالطلاق بأنه لن يفعل كذا، ‏وما إلى ذلك من أمور، وهذا لا يوجد في أي برلمان مهما بلغت ‏منزلته من التخلف في الدول الثالثة، لكنه لا يزال موجود في طبرق”، بحسب زعمه.

وتساءل الغرياني “عن ماذا ترتب عن هذا الخلل وهو الاعتراف بأن ‏البرلمان هو خصم وهو حكم وهو المتحكم في الميزانية والأمور تسير ‏بهذه الصورة؟، ماذا ترتب عن ذلك؟”، مضيفا “ما ترتب عن هذا ‏هو قهر للمواطن والحول بينه وبين الوصول إلى حاجياته الضرورية، ‏خاصة عندما نرى الحكومة عاجزة عن التعامل مع الوباء في هذه ‏الأوقات الصعبة، حتى الأكسجين الناس لا يجدونه وهو الضروري ‏للتنفس والحياة”، بحسب زعمه.

واستمر: “رئيس الحكومة والحكومة من حقهم أن يدافعوا عن ‏نفسهم، ويقولون إن الميزانية لا تزال ممنوعة عنا، وجماعة البرلمان ‏حالفين بالطلاق أنهم لن يعطونا الميزانية”، بحسب زعمه.

واستدرك: “كل ما يحصل للناس الآن، من عدم الوفاء بالوعود ‏حتى الحكومة أصبحت عاجزة، حتى عندما ذهبت إلى الجنوب، ‏وهو الأمر الذي كنا دعونا إليه وطالبنا به، ولكنه وجد أن الجنوب ‏مختطف ومأخوذ من جهات كثيرة والحياة على أهله أصعب من ‏الحياة في أي مكان آخر ويعانون ويقاسون أمنيا واقتصاديا”، بحسب زعمه.

وتساءل: “هل يمكن لرئيس الحكومة أن يوفي بما وعد به أهل ‏الجنوب، وهو ممنوع من الميزانية؟”، ليجيب: “لا يمكن ذلك أبدًا”، مضيفًا: “البعثة الأممية مرتاحة غاية الراحة ومترونقة مع ما يحدث داخل البرلمان لأنهم يقومون بالمهمة التي هي أتت من أجلها، لافتًا إلى أن البعثة الأممية لابد من تسميتها بعثة “إدامة الصراع” هذا هو الاسم الحقيقي”، بحسب زعمه.

وأكمل: “البعثة الأممية كل ما يبدو لها أن الليبيين يمكن أن يقتربوا من المصالحة الوطنية تقوم بشحنه مرة أخرى، تفعل كل ما تستطيع ليشتد أوار الخلاف”، متابعًا: “البعثة داست القانون ووضعته تحت أقدامها، فعندما حكمت المحكمة العليا بإلغاء البرلمان أعرضت البعثة عن الحكم وقالت إن المسألة في ليبيا ليست قانونية”، بحسب زعمه.

وواصل: “أليس مقابل القانون الفوضى، البعثة لا تستطيع أن تصرح أنها تريد الفوضى في ليبيا، ولكنها اكتفت بقول إنها مسألة سياسية وليست قانونية”، بحسب زعمه.

وأوضح أن “لجنة الـ75 وقت ترشيحات الحكومة سمحت لرئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح على أن يترأس قائمة للمنافسة، وهو متمسك برئاسة المجلس”، مردفًا: “هذا أمر لا يقبله قانون ولا عقل وليس موجود في أي بلد، وعند خسارة قائمته رجع إلى البرلمان مرة أخرى”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن “الحوارات التي جرت في المغرب بإشراف من الأمم المتحدة أكدت أن مجلس النواب يعتبر من حصة الجنوب، وليس من المنطقة الشرقية، فينبغي أن يترأسه شخص من الجنوب ويتحوّل إليه، متابعًا: “البعثة غضت النظر عن هذا ولا تعترف إلا ببرلمان طبرق”، لافتًا إلى أنه “عندما قدمت الحكومة الميزانية بحيث تنطلق وتنجح، بطبيعة الحال لا يريد لخصمه الأخر أن ينجح”، بحسب زعمه.

وتابع أن “الآن مضى ثلثي العام ومازالت الميزانية ممنوعة عن حكومة الوحدة المؤقتة، وحجة المانعين”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أنه “ليس هناك تلازم بين الانتخابات ‏والإشراك في فساد المعتقد والتحاكم لغير الله، وليس هناك تلازم بين ‏هذه الأمرين، فهناك إمكانية أن تعقد انتخابات وتؤسس فيها ‏حكومة مبنية على الشورى، ويمكن فيها إصلاح الكثير من المفاسد”، بحسب قوله.‏

وتملق الغرياني المؤتمر العام المنحل، قائلاً: أنه “عندما كان المؤتمر العام موجودًا، كان مؤتمر ‏انتخابات”، مضيفاً: “انظروا ماذا فعل؟ أصدر قرارا بتعديل كافة القوانين ‏المخالفة للشريعة الإسلامية، وتعدل بما يوافق الشريعة الإسلامية”، بحسب قوله.‏

وأضاف بقوله: “إذن الانتخابات القانون فيها قانون شرعي، وأي قرار ‏يصدر بما يخالف الشريعة من خمر أو ربا أو فساد كله يعد باطلاً ‏بمقتضى القانون، والانتخابات ليس فيها شرك والديمقراطية ليست ‏كلها حرام”، بحسب قوله.‏

وواصل قائلا: “لكن أن تريد أن تحكم بغير ما أنزل الله وتريد ذلك ‏وأن تدفع بالانتخابات في المفاسد العظمى، وإن تحملنا المفاسد ‏الصغرى من أجل إزاحة المفاسد الكبرى ولكن ما غير ذلك فهذه ‏الانتخابات غير صحيحة”، بحسب قوله.‏

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واستدرك قائلا: “عندما تقول لا أريد انتخابات لأنها كذا وكذا، ‏معناها أن تظل في الهرج، وهذا ليس تحاكم للإسلام، بل تضيف إليه ‏القتل، لأنه عندما لا تكون هناك انتخابات يكون هناك قتل ‏وحرب”، بحسب قوله.‏

وأتم بقوله: “الانتخابات تقلل من المفاسد ما تستطيع وهذا ‏مكسب شرعي والتقليل من الفساد من مقاصد الشريعة، وما يتم ‏ترويجه غير صحيح وفيه تغفيل للناس وليس فيه تطبيق للشريعة، ‏وبالتدريج يجب أن نرجع حتى لا نستمر في الظلمات وعليهم أن ‏يسعوا للانتخابات وأن يقاتلوا حتى يصلوا إليها ويطبقوا بعدها ‏تدريجيًا الشريعة الإسلامية”، بحسب قوله.‏

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