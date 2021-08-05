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“المركزي” يبحث توفير السيولة النقدية للمصارف التجارية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع فريق مشروع السيولة، تزويد فروع المصارف التجارية بالسيولة النقدية لتغطية صرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر أغسطس نقدا.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء في نقل الارساليات والشحنات خلال الأسبوع المقبل لكافة مناطق ومدن البلاد كخطوة نحو تنفيذ خطة المصرف المركزي لحل أزمة السيولة النقدية.

يذكر أن محافظ المصرف المركزي كان قد اتخد مجموعة من القرارت بالتشاور مع الحكومة لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة على رأسها حل أزمة علاوة الأبناء وتوفير السيولة النقدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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