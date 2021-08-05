“المركزي” يبحث توفير السيولة النقدية للمصارف التجارية

ناقش محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع فريق مشروع السيولة، تزويد فروع المصارف التجارية بالسيولة النقدية لتغطية صرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر أغسطس نقدا.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء في نقل الارساليات والشحنات خلال الأسبوع المقبل لكافة مناطق ومدن البلاد كخطوة نحو تنفيذ خطة المصرف المركزي لحل أزمة السيولة النقدية.

يذكر أن محافظ المصرف المركزي كان قد اتخد مجموعة من القرارت بالتشاور مع الحكومة لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة على رأسها حل أزمة علاوة الأبناء وتوفير السيولة النقدية.

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