ضبط مجموعة توصيلات عشوائية بين ترهونة وبني وليد

ضبطت الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، ضبطت 44 مخالفة متمثلة في التوصيلات العشوائية الممتدة بين مدينتي، ترهونة وبني وليد.
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قناة ليبيا
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