الوضع الوبائي والخروقات الأمنية على رأس مباحثات الدبيبة وأعيان الزاوية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم، بديوان رئاسة الوزراء مع عدد من أعيان مدينة الزاوية.

خلال اللقاء قدم عميد البلدية دعوة للدبيبة لزيارة المدينة، للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة.

كما استمع رئيس الحكومة لتوضيح من الأعيان حول الأحداث الأمنية التي جرت الأيام الماضية في الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية، وتوصياتهم لمنع تكرار هذه الأحداث.