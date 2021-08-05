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الوضع الوبائي والخروقات الأمنية على رأس مباحثات الدبيبة وأعيان الزاوية

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم، بديوان رئاسة الوزراء مع عدد من أعيان مدينة الزاوية.
خلال اللقاء قدم عميد البلدية دعوة للدبيبة لزيارة المدينة، للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة.
كما استمع رئيس الحكومة لتوضيح من الأعيان حول الأحداث الأمنية التي جرت الأيام الماضية في الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية، وتوصياتهم لمنع تكرار هذه الأحداث.
كما رحبوا بجهود الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية وإعطاء الصلاحيات للبلديات.
وتمت مناقشة الوضع الوبائي لمدينة الزاوية والمشاكل التي تواجه مراكز العزل بالمدينة، وبهذا الشأن أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الصحة بمعالجة هذه المختنقات بشكل عاجل.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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