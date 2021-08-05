أبوجناح يقف على أوضاع المرافق الخدمية والصحية بجادو

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، أثناء جولته داخل مدينة جادو، رفقة وكيل الداخلية ووزير التعليم التقني والفني وعميد البلدية، عددًا من المرافق الخدمية والصحية، من بينها فندق جادو وخزان المياه في البلدية، ومركز عزل جادو.

ووقف أبوجناح، على صيانة فندق جادو ليكون جاهزًا لتقديم خدماته واستيعاب أكبر عدد من الزوار، في حين تفقد خزان المياه بالمدينة الذي يزود العديد من المناطق المجاورة بالمياه لسد النقص الحاصل لديها، كما وقف على الاحتياجات المطلوبة لافتتاح مركز العزل في المدينة.

وأكد أبوجناح، التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات لاستكمال صيانة الفندق والوقوف على الاحتياجات اللازمة لخزان المياه، متعهداً بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل جاهدة لتوفير الإمكانيات الخاصة بمراكز العزل في كامل مناطق ليبيا.

ويواصل نائب رئيس مجلس الوزراء، في استكمال جولته في جادو بزيارة العديد من المرافق والقطاعات الخدمية والصحية والأمنية للوقوف على مشاكلها.

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