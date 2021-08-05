الدبيبة يكلف وزير الصحة بالتحقيق في واقعة منع لاعب المنتخب من ركوب طائرة الملاريا

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير الصحة بفتح تحقيق في واقعة منع لاعب بمنتخب كرة القدم المصغرة مصاب بالملاريا من ركوب طائرة جهاز الإسعاف الطائر، ونقل شخصين ليسا ضمن لاعبي المنتخب، وموافاته بتقرير بالخصوص خلال 48 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن شهود عيان ومصادر متطابقة، أفادوا بقيام الإسعاف الطائر بإنزال اللاعب وسام موسى لاعب كرة القدم المصغرة، المصاب بالملاريا، من على متن الطائرة، ومعه مدرب المنتخب المصاب أيضاً، ليحل محل الأول نجل النائب سالم قنان عضو مجلس النواب، ومحل الثاني آخر يدعى رافع بعيو.

الواقعة التي انتشرت على لسان أحد شهود العيان عبر فيديو خاص على فيسبوك، وبشهادة محمد الطويل بالخارجية اللييبة، حكى فيها أن المسؤولين قاموا بإنزال المريضين بدعوى عدم استكمال أوراقهما وإصابة أحدهما بفيروس كورونا، وأركبا محلهما نجل قنان والمدعو رافع بعيو على الرحلة المتجهة إلى روما.

ولاقت الواقعة استهجان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لاسيما بعد حديث النائب سالم قنان في مجلس النواب، يوم أمس، عن الديمقراطية والعدالة التي أتاحتها ثورة فبراير، ومطالبته أي مرشح للرئاسة باحترام فبراير والإقرار بثوريتها.

وكان لاعبو منتخبنا الوطني قد أصيبوا بحمى الملاريا، بعد المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2021 والتي أقيمت في نيجيريا.

الملاريا تسببت في وفاة لاعب منتخبنا الوطني ونادي التحدي طيمنة مصراتة، لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش، ودخول عدد من الرياضيين في حالة صحية سيئة.

هذه الحادثة أصبحت قضية رأي عام، وسببت احتقانا كبيرا في الشارع الرياضي الليبي، خصوصًا بعد وفاة النقريش.

وسافرت بعثة منتخبنا الوطني المصابة بالملاريا، إلى إيطاليا من أجل تلقي العلاج اللازم من الملاريا.

يُذكر أن المنتخب الوطني كان وصيفًا لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة، حيث خسر النهائي من منتخب مصر وتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

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