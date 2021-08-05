ضبط المخالفين من الباعة المتجولين في بنغازي

ضبطت عناصر جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع دوريات تابعة لوزارة الداخلية في بنغازي ، المخالفين من الباعة المتجولين على الطرقات العامة ممن يزاولون مهنة التجارة بدون ترخيص.

وجاء في منشور للمركز الإعلامي بجهاز الحرس البلدي إن الحملة شملت مستغلي الأرصفة للبيع بطرق غير قانونية وأحالت جميع المخالفين إلى التحقيق والمحاسبة بعد مصادرة ما بحوزتهم من الخضروات والسلع التموينية وأسطوانات الغاز وبعد إزالة عشوائيات البيع وكل ما يشوه المظهر العام للمدينة- وفقاً للمركز- تنفيذا لتعليمات مدير فرع الجهاز الحرس البلدي المقدم فرج العقوري بالتعاون المشترك مع وزارة الداخلية.

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