الزناتي يبحث مع وفد طبي تركي آلية التعاون في جائحة كورونا

استقبل الدكتور علي الزناتي وزير الصحة، كنعان يلماز سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا والوفد الطبي التركي المرافق له، أمس الأربعاء، بحضور مبعوث وزارة الخارجية الليبية، ومدير مركز مصراته الطبي، مدير جهاز الإسعاف الطبي ومدراء إدارات ديوان وزارة الصحة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الخميس، فإن الزناتي، رحب بالوفد التركي، وشكره على تلبية الدعوة لتقديم المساعدة للشعب الليبي في مجابهة جائحة فيروس كورونا.

وأثنى الزناتي، على الدور الفعال الذي يقوم به جهاز الإسعاف في جائحة فيروس كورونا المستجد، ومساهمته الكبيرة في نقل الاحتياجات والمستلزمات وتقديم الخدمات الطبية بمختلف انواعها داخل مدن ليبيا المختلفة، على حد تعبير البيان.

ومن جانبه، قدم السفير التركي، الشكر لوزارة الصحة على حسن الاستقبال، مؤكدا حرص الجانب التركي على تلبية الدعوة الموجهة لهم بأقصى سرعة، وأبدى سعادته بمشاركة التجربة الصحية التركية في مجال مجابهة الجائحة مع ليبيا.

وأبدى السفير، إعجابه بالعاملين في مراكز العزل، ومدى عملهم بجدية وجهد عاليين رغم الظروف الصعبة في مواجهة فيروس كورونا.

وعقِب مراسم الاستقبال، التقى الوفد الليبي والمتمثل في مدير إدارة الخدمات الطبية، ومدير إدارة الطوارئ الصحية، ومدير إدارة المشروعات، مدير مركز مصراته الطبي ومدير جهاز الإسعاف الطبي مع الوفد التركي، وذلك من أجل وضع اللَبِنات الأخيرة في البروتوكول الموحد لآلية التعاون من أجل تذليل الصعوبات في مراكز العزل، ودعم العناصر الطبية والطبية المساعدة في هذه المراكز، والعمل على تدريب قصير المدى على كيفية التعامل مع مصابي كورونا في العنايات أو الأقسام.

ووفقا للبيان، فإن الوفد الطبي التركي سيقوم بزيارة مراكز العزل والفلترة بمدينة طرابلس لتقييم الوضع الصحي وتحديد الاحتياجات والوقوف على أهم المشاكل.