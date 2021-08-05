اللافي يطلع على استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2022

التقى عضو المجلس الرئاسي، “عبد الله اللافي”، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، والنائب الثاني لرئيس الاتحاد، خميس آدم، وذلك للاطلاع على برامج اتحاد الكرة وأنشطته وجهوده في النهوض بكرة القدم الليبية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي طالعته “الساعة 24، فإن رئيس الاتحاد، أطلع اللافي عل الإجراءات المتعلقة باستعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم، لخوض غمار تصفيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وكذلك الترتيبات الأخيرة لإسدال الستار عن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ووجه رئيس الاتحاد ونائبه، خلال اللقاء، الدعوة للمجلس الرئاسي لحضور المباراة النهائية للدوري، والتي ستجمع فريقي الأهلي والاتحاد، يوم غد الجمعة، على ملعب طرابلس الدولي.