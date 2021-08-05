67531 شفرة هاتفية لطلاب الشهادة الثانوية خلال أيام

يستعد المركز الوطني للامتحانات خلال هذه الأيام لتوزيع 67531 شفرة هاتفية على طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2020- 2021 م، ضمن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية.

وأوضح مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود أن فرق العمل بالمركز تُواصل العمل على مطابقة الشفرات الهاتفية وفرزها وتظريفها حسب أعداد طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2020 – 2021م، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأضاف مسعود عبر موقع الوزارة إن «توزيع هذه الشفرات هي ضمن جهود الوزارة لدعم الطلاب و تسهيل الاتصال والتواصل بين الطلبة والوزارة وتزويد الطلبة بالبيانات والمعلومات الكافية حول مواعيد، وأماكن، ونتائج الامتحانات، وتقديم الدّعم النفسي والإرشاد لهم طيلة فترة الامتحانات».

وأشار إلى أن عملية توزيع الشفرات الهاتفية ستتم عن طريق مكاتب الامتحانات بالبلديات في موعد سيتم تحديده لاحقاً، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز مخصّصات كافة مراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي.

يذكر ان وزارة التعليم استلمت من شركة المدار الجديد هذه الشفرات ضمن بادرة «مدار المستقبل» من أصل 100 ألف شفرة حدّدتها الشركة، لقطاع التعليم.

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