سفير ألمانيا: أهدف لاستمرار دورنا الإيجابي في الملف الليبي

أكد السفير الألماني المعين لدى ليبيا ميخائيل أونماخت أن ألمانيا كانت تلعب دورا إيجابيا في الملف الليبي في السنوات الأخيرة مبينا أن هدفه هو أن يستمر هذا الدور الإيجابي في المستقبل.

وأعرب أونماخت في تسجيل مصور من العاصمة طرابلس عن تفائله بوجوده في ليبيا مؤكدا تحمسه للتعامل مع ليبيا والليبيين.

وشدد أونماخت على أن تبادل الآراء بين الألمانيين والليبيين مفيد للطرفين مبينا أن ألمانيا كانت تلعب دورا إيجابيا في الملف الليبي في السنوات الأخيرة وأن هدفه هو استمرار هذا الدور الإيجابي في المستقبل.

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