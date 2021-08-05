الدبيبة: حكومتي تسعى لبناء دولة مدنية بـ«جيش حقيقي منظم»

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى جانب وزير الداخلية اللواء خالد مازن، وما يعرف بـ”رئيس الأركان محمد الحداد” المعين من حكومة السراج السابقة، جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية للوقوف على احتياجاتها، واللقاء مع عدد من القادة العسكريين بها، بحسب بيان صادر عن حكومة الوحدة اليوم الخميس.

وخلال هذه الجولة، توجه الدبيبة، بكلمة أمام الجنود بالمعسكر، أعرب فيها عن فخره واعتزازه بالعناصر الشابة، والتي يملؤها التفاؤل والعزة والكرامة والتي تحمل قلوب عامرة بحب هذا الوطن، على حد قوله.

وقال الدبيبة، أن حكومته تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي منظم يحمل شعار كلنا فداء للوطن، تكون فيه سلامة وأمن المواطن فوق كل اعتبار، والإخلاص لله تعالى ثم للوطن، على حد تعبيره.

وأضاف الدبيبة، في كلمته، أن يدعم بناء جيش قوي منظم، إلى جانب بناء الدولة الحديثة التي توفر سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، على حد زعمه.

وشدد رئيس الحكومة، أن أمن واستقرار ليبيا هدف سندفع الغالي والنفيس لإنجازه، ولن نسمح لأحد بالعبث به مهما كلفنا ذلك، على حد قوله.

ولفت الدبيبة، في ختام كلمته، إلى أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت بشعار “نعم للسلام لا للحروب”، متابعا:” نقول نقول نعم لسلام الشجعان الذين يحبون الوطن ومستعدون للدفاع عنه، وعن سلامة مواطنيه” على حد قوله.