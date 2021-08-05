مكتب النائب العام يأمر بحبس رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة

أمر مكتب النائب العام بحبس رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة على ذمة التحقيقات في قضية إصابة بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة بطفيلي الملاريا أثناء مشاركتهم ببطولة إفريقيا التي أقيمت في نيجيريا.

وبين مكتب النائب العام أن النائب العام الصديق الصور أصدر تعليماته بمباشرة التحقيقات في أسباب إصابة عناصر البعثة لتحديد المسؤولية القانونية المترتبة عن الإخلال بالواجبات التي تفرضها القوانين واللوائح الناظمة للصحة الوقائية.

وأشار مكتب النائب العام أن النيابة باشرت في إجراءات التحقيق التي استهلتها باستجواب القائمين على إدارة رحلة البعثة إلى نيجيريا وقد انتهت عقب فراغها من هذا الإجراء إلى الأمر بحبس رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة على ذمة القضية.

ولفت مكتب النائب العام إلى تواصل التحقيقات الجنائية في مواجهة جميع الأشخاص الذين طالتهم القضية.