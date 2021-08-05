الدبيبه: الحكومة تسعى لبناء دولة مدنية بجيش منظم

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبه أن حكومته تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي منظم يحمل شعار كلنا فداء للوطن، تكون فيه سلامة وأمن المواطن فوق كل اعتبار، والإخلاص لله تعالى ثم للوطن.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الدبيبه إلى جانب وزير الداخلية اللواء خالد مازن ورئيس الأركان العامة، الفريق أول محمد الحداد، لمقر منطقة طرابلس العسكرية للوقوف على احتياجاتها، واللقاء مع عدد من القادة العسكريين بها حسبما أورد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الدبيبه على دعم بناء جيش قوي منظم، إلى جانب بناء الدولة الحديثة التي توفر سبل الحياة الكريمة لمواطنيها.

وأضاف: أن أمن واستقرار ليبيا هدف سندفع الغالي والنفيس لإنجازه، ولن نسمح لأحد بالعبث به مهما كلفنا ذلك.

وأكد الدبيبه أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت بشعار نعم للسلام لا للحروب، وتابع: نقول نعم لسلام الشجعان الذين يحبون الوطن ومستعدون للدفاع عنه، وعن سلامة مواطنيه.

وأعرب الدبيبه عن فخره واعتزازه بالعناصر الشابة، التي يملؤها التفاؤل والعزة والكرامة والتي تحمل قلوب عامرة بحب هذا الوطن.