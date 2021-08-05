مخالفة مستغلي الشواطىء العامة في بنغازي

أطلق جهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي دورياته -الخميس- بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة، حملة لضبط مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش في المدينة.
وأكد مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي” فرج الدرسي” أن الدوريات المعنية تمكنت من مصادرة وضبط المخالفين ممن يستغلون الشواطئ و إزالة كافة العوائق التي تمنع المواطنين ورواد الشواطئ والكورنيش من المرور والتنزه.
وأشار جهاز الحرس البلدي على منصته الإعلامية إلى أن الدوريات أعطت مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش مهلة وإنذار أخير منذ أيام قبل أن تنفذ الإزالة اليوم الخميس وتضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب .
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