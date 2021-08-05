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مخالفة مستغلي الشواطىء العامة في بنغازي

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق جهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي دورياته -الخميس- بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة، حملة لضبط مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش في المدينة.

وأكد مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي” فرج الدرسي” أن الدوريات المعنية تمكنت من مصادرة وضبط المخالفين ممن يستغلون الشواطئ و إزالة كافة العوائق التي تمنع المواطنين ورواد الشواطئ والكورنيش من المرور والتنزه.

وأشار جهاز الحرس البلدي على منصته الإعلامية إلى أن الدوريات أعطت مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش مهلة وإنذار أخير منذ أيام قبل أن تنفذ الإزالة اليوم الخميس وتضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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