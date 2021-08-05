مخالفة مستغلي الشواطىء العامة في بنغازي

أطلق جهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي دورياته -الخميس- بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة، حملة لضبط مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش في المدينة.

وأكد مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي” فرج الدرسي” أن الدوريات المعنية تمكنت من مصادرة وضبط المخالفين ممن يستغلون الشواطئ و إزالة كافة العوائق التي تمنع المواطنين ورواد الشواطئ والكورنيش من المرور والتنزه.

وأشار جهاز الحرس البلدي على منصته الإعلامية إلى أن الدوريات أعطت مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش مهلة وإنذار أخير منذ أيام قبل أن تنفذ الإزالة اليوم الخميس وتضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب .

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