«الجهاني»: إخراج المرتزقة هي الخطوة الأصعب في مستقبل ليبيا

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن تداعيات فتح الطريق بين الشرق والغرب إيجابية بشكل كبير، وستمهد الطريق إلى باقي الإجراءات المتعلقة بلجنة 5 +5.

‏وشدد الجهاني، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” على ضرورة إلزام المجتمع الدولي، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بوقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك”، مؤكدا أن “الخطوة الأصعب هي إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد”.

وتابع:” أن الإعلان عن فتح الطريق الساحلي لاقى ترحيبا كبيرا داخل ليبيا وخارجها، حيث اعتبروه خطوة مبشرة لتنفيذ بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.