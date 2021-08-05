الحرس البلدي ببنغازي يضبط مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش

أطلقت دوريات جهاز الحرس البلدي والغرفة الأمنية المشتركة بنغازي حملتها لضبط مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش .

وأكد مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي ” فرج الدرسي” أن الدوريات تمكنت اليوم الخميس من مصادرة وضبط المخالفين الذين يستغلون الشواطئ العامة والكورنيش و إزالة كافة العوائق التي تمنع المواطنين ورواد الشواطئ والكورنيش من مرور وتجوله عليه.

والجدير بالذكر بأن الدوريات أعطت مستغلي الشواطئ العامة والكورنيش مهلة كإنذار أخير في الفترة السابقة، وصباح اليوم قامت بالتنفيذ وضبط المستغلين وإحالتهم للتحقيق ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب .