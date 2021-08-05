«صنع الله» ورئيس «حرس المنشآت النفطية» يبحثان آليات مواجهة الصعوبات التي تواجه الجهاز

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الذيب، ومدير إدارة العلاقات بجهاز حرس المنشآت أصيل عامر.

وأكد الذيب، أن جهاز حرس المنشآت على أهبة الاستعداد دومًا لحماية المؤسسة وكل المواقع النفطية في ليبيا.

تم خلال اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع أهمها توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، إلى جانب المشكلات والصعوبات التي تهم الجهاز وكيفية العمل على حلحلة هذه الصعوبات لضمان استقرار الأمن، الذي ينعكس بدوره على استمرار العمل في المنشآت النفطية.

كما أشاد المهندس مصطفى صنع الله، بدور رئيس حرس المنشآت النفطية وكل العاملين في لما يقومون به جهود لحماية أصول المؤسسة الوطنية للنفط وكل المواقع النفطية.