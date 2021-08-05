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وزارة المواصلات: نقل نجل النائب سالم قنان على متن طائرة جهاز الإسعاف مخالف للقانون

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد وزارة المواصلات، اليوم الخميس، أن نقل نجل النائب سالم قنان وشخص يدعى رافع بعيو على متن طائرة جهاز الإسعاف مخالف للقانون، وذلك بعد بيان الجهاز الذي برر نقله للبعض الى اوروبا بسبب حظر الطيران.
وزارة المواصلات، وفي خطاب اطلعت عليه قناتنا، أوضحت نشاط الإسعاف الطائر لاينص على النقل التجاري ويعتبر مخالفة للقانون وعلى مصلحة الطيران اتخاذ اجراءاتها.
وأشارت إلى أن مصلحة الطيران المدني تطلب من الاسعاف الطائر تفاصيل واقعة استبدال لاعبي المنتخب بنجل قنان ورافع بعيو.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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