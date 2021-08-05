وزارة المواصلات: نقل نجل النائب سالم قنان على متن طائرة جهاز الإسعاف مخالف للقانون

أكد وزارة المواصلات، اليوم الخميس، أن نقل نجل النائب سالم قنان وشخص يدعى رافع بعيو على متن طائرة جهاز الإسعاف مخالف للقانون، وذلك بعد بيان الجهاز الذي برر نقله للبعض الى اوروبا بسبب حظر الطيران.