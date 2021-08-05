النيابة العامة تأمر بحبس شقيقين أبادا أسرة شقيقهما

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في قتل أفراد أسرة المواطن فاضل عمرو عاشور بمدينة كاباو احتياطيا.

وبين مكتب النائب العام أنه بناء على تعليمات النائب العام الصديق الصور باشرت النيابة العامة إجراء التحقيق في جريمة قتل أفراد أسرة المواطن فاضل عمرو عاشور أثناء تواجدهم بمحل إقامتهم الكائن بمدينة كاباو.

واستلمت النيابة العامة إجراءات استجواب المتهمين وسماع شهادة كل من توافرت لديه معلومات أو إيضاحات عن الواقعة وكيفية حصولها وانتهت لاتهام الجناة بارتكاب جريمة قتل المجني عليهم عمدا باستعمال أسلحة نارية كانت بحيازتهم دون حصولهم على تصاريح تجيز لهم تلك الحيازة مع تعمدهم اختلاس مبالغ مالية بالتزامن مع ارتكاب ماديات جريمة القتل.

وأكدت النيابة العامة أنها أمرت بحبس الجناة حبسا احتياطيا على ذمة القضية انتظارا لإنجاز تقارير الصفة التشريحية الخبرة القضائية بما في ذلك الصفة التشريحية لتعزيز الدليل الذي سيطرح أمام القضاء عند رفع الدعوى الجنائية مواجهتهم.

وفي مايو الماضي قتل فاضل عمر عاشور (36 عاماً)، وهو موظف في مركز جهاز الحرس البلدي بكاباو، وزوجته آلاء فرطاس وطفليهما عمر وإيلياء في بيتهم على يد شقيقا القتيل اللذان تم القبض عليهما في النجيلة بضواحي العاصمة طرابلس، وتم اقتيادها للتحقيق حيث اعترفا بارتكابهما الجريمة، وردّا السبب إلى خلاف حول الميراث، مشيرين إلى أنهما قتلا كل أفراد الأسرة حتى لا يبقى منهم من يرث شقيقهما الثالث فاضل.