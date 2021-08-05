عقيلة صالح لوفد بني وليد: مجلس النواب لن يمرر أي قانون لا يضمن العدالة

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن المجلس لن يمرر أي قانون «يحمل تمييزا ولا يقوم على ضابط ومعيار موحد يسري على الجميع ويضمن العدالة والقبول»، مبديا تفهمه لاعتراض بني وليد على عدد المقاعد المخصصة للمدينة في المجلس التشريعي القادم.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عقيلة صالح في مكتبه بالقبة، أمس الأربعاء، وفد ضم أعضاء المجلس البلدي ومجلس الشورى في بني وليد، لمناقشة قانون الانتخابات التشريعية القادمة.

وقال عضو المجلس البلدي بني وليد شرف الدين كنشيل لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن لقائهم مع رئيس مجلس النواب يأتي في إطار حرص أهالي بني وليد على المضي قدماً في تنفيذ ما توافق عليه الليبيون وما انتجته الحوارات السياسية من تفاهمات، تبعد شبح الحروب وتعجل بإرساء واستقرار الدولة.

وذكر كنشيل أنهم حذروا «من تجاوز المعايير القانونية المعمول بها في كل الدول وتجاوزها إلى بدع غير قانونية كالموائمة السياسية التي لا مرادف لها إلا هرطقات المدن المنتصرة والمهزومة، والتي لا تأسس لدولة ولا ترسخ لديمقراطية».

– عميد بني وليد يطالب باعتماد معيار موحد لتقسيم الدوائر الانتخابية

وأكد كشنيل أن المستشار عقيلة صالح «أبدى تفهمه لاعتراض بني وليد على عدد المقاعد الممنوحة للمدينة» في مجلس النواب القادم، وأكد أنه لن يسمح بتمرير أي قانون لا يحقق العدالة والقبول من الجميع».

وقبال أيام طالب عميد بلدية بني وليد، يونس العزوزي، بضرورة اعتماد «معيار موحد» لتقسيم وتوزيع الدوائر الانتخابية من أجل ضمان تكافؤ الأصوات وعدالة التمثيل لكافة المدن الليبية، مؤكدًا ضرورة التوزيع العادل للمقاعد النيابية بين مختلف مناطق البلاد.

وذكر العزوزي، في تصريح وزعه المكتب الإعلامي لبلدية بني وليد، أن عدد سكان بلدية بني وليد تجاوز 124 ألف نسمة، داعيًا مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مراعاة الكثافة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية عند تقسيم المقاعد النيابية.

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