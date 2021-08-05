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الترجمان: قطع الطريق الساحلي والعبث به “محبط”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، إن الليبيين استبشروا بالاحتفالية التي أقيمت بفتح الطريق الساحلي، وقامت لجنة 5+5 بمجهوداتها الكبيرة من حيث تأمين الطريق.

وأضاف الترجمان خلال تصريحات صحفية، أن الأمور لم تسر كما ينبغي بعد ظهور مسلحين يحاولون العبث بالطريق وقطعه، الأمر الذي سبب نوعا من الإحباط.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية توعدت هؤلاء الخارجين عن القانون، إلا أنه رأى أنها لا تستطيع السيطرة على المسلحين لأنها لا تملك القوة المناسبة.

وقد لاقى إعلان فتح الطريق الساحلي ترحيبا كبيرا داخل ليبيا وخارجها، حيث اعتبر خطوة مبشرة لتنفيذ بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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