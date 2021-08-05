الدبيبه بحث المشكلات التي تواجه الجغبوب

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري الجغبوب، الصعوبات والمشاكل التي تواجه المنطقة.

وأصدر الدبيبه خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة للإتصال والشؤون السياسية تعليماته بضرورة إحالة الملفات المعدة من قبل المجلس التسييري للوزارات المختصة، لدراستها وتضمينها لخططهم خلال العام الحالي مؤكدًا على الامتداد الجغرافي الهام للمنطقة كونها منطقة حدودية بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.