«الخارجية»: استعرضنا الصعوبات والعراقيل التي تواجه البعثات الليبية في آسيا وأستراليا

عقد مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد النعاس، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً عبر الدائرة المغلقة “تقنية الفيديو” مع عددا من رؤساء بعثات الدولة الليبية، في دول قارتي آسيا وأستراليا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، فإنه خلال الاجتماع الافتراضي، تم استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل هذه السفارات، والتي تؤثر على أداء عملها على الوجه المطلوب.

كما تم خلال الاجتماع، التطرق إلى أوضاع الجاليات الليبية في هذه البلدان، والتأكيد على متابعة أوضاعهم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم .