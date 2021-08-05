ليبيا للجميع يشدد على مفصلية الـ 24 من ديسمبر لإجراء الانتخابات

شدد تيار ليبيا للجميع أن يوم ال24 من ديسمبر المقبل، هو يوم مفصلي ومحوري للأمة الليبية في سبيل بناء السلام والانتقال السلمي للسلطات.

وفي بيان له تعليقا على اجتماعات لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أبدى التيار استغرابه من إصرار بعثة الأمم المتحدة وبعض الأطراف الدولية والمحلية على إعادة فتح خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

هذا ودعا التيار كافة الأطراف المحلية والدولية إلى الالتزام بخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن الدولي وتقديم الدعم التقني والفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية بكل شفافية ونزاهة.

وفي سياق متصل حث التيار كل الأحزاب والقوى الوطنية وأعيان وشيوخ القبائل على عقد ملتقى وطني جامع من أجل توحيد الصف الوطني والوصول إلى انتخابات ديسمبر.

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