صنع يؤكد ضرورة البدء في مشروع تطوير ميناء الزاوية النفطي

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للفط مصطفى صنع الله على ضرورة البدء في مشروع تطوير ميناء الزاوية النفطي، وضرورة تقديم المشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الخميس صنع الله مع رئيس مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بحضور عضو مجلس الإدارة للإستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير.

وشدد صنع الله على أهمية خلق الجو الملائم والسليم لحماية المستخدمين من مخاطر العمل والمحافظة على ممتلكات شركة الزاوية لتكرير النفط ومعداتها بكافة المواقع والمناطق السكنية المجاورة لها.

وقدم عضو لجنة العمليات عماد الطاهر، تقريرًا شاملاً للوضع أكد من خلاله أن إنتاج مصافي التكرير وصل في حدود 100 ألف برميل يومياً، وأن الوحدات لاتزال مستمرة في الإنتاج برغم ظروفها الصعبة في الآونة الأخيرة المتمثله في مصادر الطاقة الكهربائية، التي استوجبت التنسيق مع شركة الكهرباء وثمن جهودهم باعطاء شركة الزاوية لأاولوية للامدادات الأمر الذي ساعد في استمرار التشغيل، كما أكد أنه تم إنجاز كافة المستهدفات المطلوبة للسنة الحالية، رغم العراقيل والصعوبات.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة الوضع المالي للشركة ومشروع تطوير ميناء الزاوية النفطي وعدد من المشاريع الأخرى، كذلك تم مناقشة بعض من المتطلبات والعقبات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها والحلول المتاحة لضمان استمرار مستوى الإنتاج وعمليات التشغيل بالصورة المطلوبة في المصفاة ومصانع الشركة.

وشارك في الاجتماع مدير عام الصناعات النفطية خالد جويلي، ومدير عام الشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، ومدير عام الشؤون المالية أبوالعيد سالم والمستشار المالي لطفى غيطة ومن جانب شركة الزاوية لتكرير النفط: عضو قطاع الصيانة والخدمات، محمد دبوب، وعضو لجنة العمليات عماد الطاهر، وعضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والموارد البشرية صبحي ميلاد، وعضو لجنة الادارة للشؤون الفنية والهندسية والمشروعات مصطفى خليفة.