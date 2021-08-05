الدبيبة يناقش مع المجلس التسييري الجغبوب المشاكل والصعوبات التي تواجه البلدية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، رئيس وأعضاء المجلس التسييري الجغبوب، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية.

واستمع الدبيبة، للصعوبات والمشاكل التي تواجه المنطقة والتي تم الحديث عنها بشكل موسع خلال هذا اللقاء.

وأصدر الدبيبة، تعليماته بضرورة إحالة الملفات المعدة من قبل المجلس التسييري للوزارات المختصة، لدراستها وتضمينها لخططهم خلال العام الحالي، مؤكدًا الامتداد الجغرافي الهام للمنطقة كونها منطقة حدودية.