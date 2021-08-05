أبو بكر سعيد: أترك عملي كنائباً في البرلمان يوم 24 ديسمبر المقبل

قال النائب أبو بكر سعيد، عضو مجلس النواب الليبي، إن الانتخابات مطلب شعبي ويجب أن تتضافر كافة الجهود لإنجازها في الموعد المحدد ولا يجب القبول بتأجيلها.

وكتب سعيد على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس قائلًا: “عن نفسي، تنفيذًا لما تم التوافق عليه بشأن الانتخابات واحترامًا لما تعهدّت عليه، أُعلن أن نهاية عملي في مجلس النواب الليبي ستكون بإذن الله يوم 24 ديسمبر 2021م،

وترك المهمة لمن سوف تأتي به الانتخابات التشريعية القادمة.. التوفيق والنجاح لكافة المترشحين، وحفظ الله الوطن من عبث العابثين”.