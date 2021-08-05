السلطات الإسبانية تعتقل جزائريًا يشتبه في إرساله مقاتلين إلى الجماعات الإرهابية بليبيا

أفادت السلطات الإسبانية، بأنها تمكنت من توقيف جزائري يشتبه في تزعمه عصابة أرسلت مقاتلين إلى جماعات إرهابية في ليبيا، وتخصصت أيضا في الاتجار بالبشر عبر تهريبهم من سواحل شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وأعلنت السلطات الإسبانية، اعتقال جهاز استخبارات الحرس المدني الإسباني، للمشتبه به ليلة 31 يوليو الماضي، في جزيرة مايوركا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وأكد بيان الحرس المدني، نقلته وكالة «أسوشيتد برس» اليوم الخميس: إن الرجل يواجه اتهامات بالإرهاب، فيما لم يكشف عن اسمه.

وتحقق السلطات الإسبانية بالتعاون مع منظمة «الإنتربول» والجزائر في قيام المشتبه به في رحلات لتهريب البشر إلى أوروبا، وقيامه بتسهيل انتقال المقاتلين الجهاديين إلى ليبيا من الجزائر والمغرب وتونس، باستخدام عائدات عصابته من أنشطة الاتجار بالبشر.

ولفت البيان إلى أن السلطات تشتبه أيضًا في أن عصابة التهريب أرسلت إرهابيين من الجزائر إلى إسبانيا، وجرى اعتقال بعضهم، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبينت أن المشتبه به لديه عدة وثائق هوية ويتنقل بشكل متكرر من مكان لآخر.