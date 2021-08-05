معلقاً على واقعة نجل سالم قنان.. الدباشي: الفساد والندالة وانعدام الأخلاق العنوان الوحيد

علق السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على واقعة إنزال لاعب مصاب بالملاريا من الإسعاف الطائر لإركاب نجل النائب سالم قنان عضو مجلس النواب.

وكتب الدباشي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “الفساد والندالة وانعدام الاخلاق العنوان الوحيد الذي ينطبق على ما حصل لرياضيينا في نيجيريا وبعد عودتهم”.

أضاف على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “جريمة كاملة الاركان ان يُمنع مريض ليبي حياته في خطر من ركوب الاسعاف الطائر ليترك مقعده لمواطن بريطاني من أصل ليبي لا يربطه بليبيا الا الأموال التي يحصل عليها ابيه من منصبه الرفيع”.

وتابع قائلًا: “جريمة تعريض الرياضيين للاصابة بالملاريا وتاخير علاجهم شارك فيها كثيرون ولكن يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء الذي كان بامكانه ان يتصرف بسرعة ولو اضطر أن يأمر باستخدام الطائرة الرئاسية لنقل الفريق للعلاج فوراً اذا لم تتوفر وسائل أخرى حفاظًا على ارواح المصابين”.