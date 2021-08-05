السفير الروسي في القاهرة: ننسق مع مصر بشأن انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا

قال سفير روسيا في القاهرة جورجي بوريسين، إن بلاده تؤكد تواصلها وتعاونها الوثيق مع مصر بشأن انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا بصورة تدريجية ومتزامنة تفاديًا لزعزعة الهدنة الهشة وانزلاق الوضع إلى مواجهة عسكرية جديدة.

وأضاف السفير الروسي بالقاهر، في تصريحات متلفزة رصدتها “الساعة24” أن مصر تعاني المصاعب جراء الوضع المعقد في البلد المجاور لها.

وشدد سفير روسيا، على تعاون موسكو مع القاهرة – بشكل وثيق – بغية تسوية تلك الأزمة، مشيرا إلى أن روسيا تتفهم المصاعب التي تواجه مصر، بسبب الوضع المعقد في ليبيا.

واعتبر أنه بفضل العمل المنسق على المضمارين السياسي الدبلوماسي؛ “تمكننا – في العام الماضي – من وقف إراقة الدماء التي شهدتها دولة ليبيا خلال حوالي 10 سنوات، وفي نفس الوقت إبعاد المسلحين الإرهابيين عن الحدود المصرية”.

وأكد مواصلة التعاون حول مسالة انسحاب كل الفصائل العسكرية من ليبيا، مشددا على ضرورة القيام بهذه العملية في كل أنحاء البلاد، بصورة تدريجية ومتزامنة؛ تفاديا لزعزعة الهدنة وانزلاق الوضع في ليبيا إلى مواجهة عسكرية جديدة.

وأوضح السفير الروسي، أن مصر تتمتع بنفوذ كبير على الصعيد الدولي، بوصفها بلدا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وركيزة للاستقرار في المنطقة المضطربة والصعبة.