خلال لقاء مع أعيانها. الدبيبة يطلع على أسباب الاشتباكات التي حدثت بمدينة الزاوية

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس بعدد من أعيان مدينة الزاوية، بحضور عميد بلديتها ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

عميد البلدية قدم دعوة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لزيارة المدينة، للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة.

كما استمع رئيس الحكومة لتوضيح من الأعيان حول الأحداث الأمنية التي جرت الأيام الماضية في الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية، وتوصياتهم لمنع تكرار هذه الأحداث.

كما رحب أعيان مدينة الزاوية بجهود الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية وإعطاء الصلاحيات للبلديات.

وناقش المجتمعون الوضع الوبائي لمدينة الزاوية والمشاكل التي تواجه مراكز العزل بالمدينة، وبهذا الشأن أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الصحة بمعالجة هذه المختنقات بشكل عاجل.

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