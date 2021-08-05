وزيرة الخارجية: مع استمرار التحقيق في حادثة إنزال لاعبي المنتخب للكرة المصغرة من الطائرة

دعت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، إلى التحقيق في واقعة إنزال لاعبي المنتخب للكرة المصغرة من الطائرة المتجهة إلى روما.

وكتبت المنقوش على حسابها بموقع فيسبوك اليوم قائلًة: “مع استمرار التحقيق في حادثة إنزال لاعبي المنتخب للكرة المصغرة من الطائرة،

القانون فوق الجميع”.

وسبق أن كشف شهود عيان ومصادر متطابقة، في تصريحات لـ”الساعة 24″ عن قيام الإسعاف الطائر بإنزال اللاعب وسام موسى لاعب كرة القدم المصغرة، المصاب بالملاريا، من على متن الطائرة، ومعه مدرب المنتخب المصاب أيضاً، ليحل محل الأول نجل النائب سالم قنان عضو مجلس النواب، ومحل الثاني آخر يدعى رافع بعيو.

الواقعة التي انتشرت على لسان أحد شهود العيان عبر فيديو خاص على فيسبوك، وبشهادة محمد الطويل بالخارجية اللييبة، حكى فيها أن المسؤولين قاموا بإنزال المريضين بدعوى عدم استكمال أوراقهما وإصابة أحدهما بفيروس كورونا، وأركبا محلهما نجل قنان والمدعو رافع بعيو على الرحلة المتجهة إلى روما.

ولاقت الواقعة استهجان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لاسيما بعد حديث النائب سالم قنان في مجلس النواب، يوم أمس، عن الديمقراطية والعدالة التي أتاحتها ثورة فبراير، ومطالبته أي مرشح للرئاسة باحترام فبراير والإقرار بثوريتها.