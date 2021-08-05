السفير المصري يبحث في طرابلس آليات تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين

تسلم السفير المصري تامر مصطفى، مهام منصبه قائما بالأعمال لدى طرابلس بشكل رسمى.

واستهل السفير المصري لقاءاته، باجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بحضور مدير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير إدارة التعاون الدولى بالوزارة.

جاء ذلك فى إطار التنسيق للاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق اللقاء، لتعزيز التعاون التجارى والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية بين مصر وليبيا.

وتسلم القائم بالأعمال المصرى الجديد السفير تامر مصطفى، مهام منصبه بشكل رسمي مطلع الشهر الجارى، حيث شغل من قبل منصب قائمًا بالأعمال لمصر لدى البصرة فى العراق.