الاتحاد العام لطلبة ليبيا يطلق حملة توعية بالانتخابات

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

05 August, 2021

أطلق الاتحاد العام لطلبة ليبيا ورابطة الشباب حملة توعية وحث اليوم بمدينة بنغازي على التسجيل في الانتخابات، واستهدفت هذه الحملة الشوارع الرئيسية والتجارية ومراكز التسوق الكبرى بالمدينة.

وقام الشباب المشرفين والمشكلين في لجنة من الاتحاد باسم لجنة التوعية بالانتخابات، بتنفيذ الحملة مركزين على توضيح أهمية التسجيل حيث وزعو مطويات توضيحية خاصة بطريقة التسجيل.

وتستمر الحملة طوال الفترة القادمة في كافة الأحياء والمرافق الحيوية داخل المدينة.