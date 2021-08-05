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السفير الأمريكي لدى ليبيا: قيام القائد العام بالعمل على توحيد المؤسسة العسكرية سيكون إنجازاً ممتازاً

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال السفير والمبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يمكن أن يلعب دورا في توحيد القوات المسلحة في الشرق والغرب.

نورلاند، وفي حوار لقناة الجزيرة القطرية، الخميس، أضاف: “أن هناك بوادر تنسيق بين القوات المسلحة في الشرق والغرب الليبي، وأن اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5 يمكن أن تلعب هي الأخرى دوراً في ذلك”.

وأوضح أن “قيام القائد العام المشير خليفة حفتر بالعمل على توحيد المؤسسة العسكرية سيكون إنجازاً ممتازاً”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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