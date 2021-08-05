تنسيق لاجتماعات اللجنة المشتركة وزيارة وفد مصري مرتقبة إلى طرابلس

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، أمس الخميس، القائم بالأعمال في السفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى، بحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المقرر عقدها خلال الفترة القادمة.

وأضافت الوزارة أن اللقاء تطرق لزيارة الوفد المصري المرتقبة برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة نيفين جامع والوفد المرافق لها إلى طرابلس في إطار تعزيز التعاون التجاري والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية بالبلدين.

– التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المصرية في 20 أبريل الماضي، على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، إلى العاصمة طرابلس، رفقة عدد من الوزراء المصريين.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك، التي جرى توقيعها، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.

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