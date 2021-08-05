البعثة الأممية: ملتقى الحوار يعقد اجتماعاً 11 أغسطس لمناقشة مخرجات القاعدة الدستورية

تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تيسير اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي يوم 11 أغسطس، للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو و2 أغسطس والتي أسفرت عن أربع مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.

وبحسب بيان البعثة الأممية، فإن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، قد أحال اليوم في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

وأكد المبعوث الخاص كوبيش، في رسالته، إلى أعضاء ملتقى الحوار، أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت، مؤكدا أنه “عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق”.

وجاء في فحوى الرسالة التي تحصلت قناتنا على نسخة حصرية منها: “اعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرين، أود أن احيل إليكم خلاصة مداولات لجنة التوافقات التي كلفتموها خلال اجتماعكم في جنيف في يونيو الماضي بمواصلة العمل، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتضييق الخلافات التي نشأت بعد تدارسكم، والقضايا التي لم تحسم في مسودة القاعدة الدستورية التي قدمتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى والجهود التي بذلتموها لاحقا لمعالجتها في جنيف، وكما تتذكرون، قررتم إنشاء هذه اللجنة خلال آخر اجتماع تقابلي للملتقى في سويسرا حيث اجتمعت اللجنة مرتين في 30 يونيو و1 يوليو، وعقب اختتام جلستكم العامة في سويسرا، عقدت اللجنة أريع جلسات افتراضية في 16 و 27 و 30 يوليو و2 أغسطس، وطوال المداولات التي يسرتها البعثة وفي المفاوضات غير الرسمية فيما بينهم فضلا عن تواصلهم مع البعثة، بذل أعضاء اللجنة جهودا جديرة بالثناء لإيجاد أرضية مشتركة وبناء مقترح توفيقي يقدم إلى الملتقى للنظر فيه”.

وتابعت: “في هذا المسار، أعد أعضاء اللجنة أربع مقترحات كاملة، إضافة إلى مقترحات أخرى سبق وأن تم تقديمها إلى الملتقى، ومع ذلك، فإن الجهود التي بذلوها للتوفيق بين هذه المقترحات ودمجها في مسودة قاعدة دستورية واحدة أو لتقليل عدد المقترحات لم تخرج بالنتيجة المرجوة ولم يتحقق هدف اللجنة في تضييق الخلافات وتحقيق التقارب من أجل وضع قاعدة دستورية للانتخابات، بالاعتماد على مقترح اللجنة القانونية كوثيقة مرجعية”.

وأضافت الرسالة التي وجهها كوبيش لأعضاء الحوار: “وبناء على ذلك، خلال جلستهم الأخيرة في 2 أغسطس، طلب أغلبية أعضاء اللجنة من البعثة إحالة المقترحات الأربعة المرفقة طيه إلى ملتقى الحوار الوطني السياسي الليبي لتدارسها، وكما أوصت اللجنة بأن يقرر الملتقى بشأن المقترحات الأربعة على أساس عملية تصويت تجرى في جولتين يشترط فيها حصول المقترح على حد أدنى بمقدار 61 % كي يتم اعتماده في الجولة الأولى، وإذا لم يصل أي مقترح إلى عتبة 61 % في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية من التصويت على المقترحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى، ويعد المقترح الذي يبلغ عتبة 50+1% معتمدا على هذا، أود أن أدعوكم لعقد جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي في 11 أغسطس في الساعة العاشرة صباحا، يستعرض فيها مقدمو المقترحات الأربعة هذه المقترحات ويوضحونها، ولكي يتم اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية التي يمكن أن تفضي إلى انتخابات شاملة ضمن الإطار الزمني المحدد في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى”.

واستكملت: “وسيجري توزيع جدول الأعمال الخاص بالاجتماع في الأيام المقبلة، وفي هذه الأثناء، أحثكم على دراسة المقترحات ومناقشتها مع أعضاء لجنة التوافقات، وأغتنم هذه الفرصة لأشكر أعضاء لجنة التوافقات على جهودهم لمعالجة القضايا التي لم تحسم وللتأكيد من جديد على التزام الأمم المتحدة بتيسير كل الجهود التي تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وبما يتماشى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021، وأود أيضا أن أؤكد من جديد على أنه عند النظر في أي من المقترحات وفي الخطوات التالية، من المهم مراعاة الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالوعد الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في غضون الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق، وتبقى مسودة القاعدة الدستورية التي اعتمدتها اللجنة القانونية أساس عملكم المتواصل، وأتطلع إلى العمل معكم خلال الاجتماع الافتراضي المقبل للجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي”.

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