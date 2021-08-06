أم العز الفارسي: ينبغي تحرير المواطن من الاعتماد على الحكومة المركزية بعد الانتخابات

قالت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن الخطوة العملية لحكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة 24 ديسمبر تحرير المواطن من الاعتماد على الحكومة المركزية، بتبني نظام يقلص صلاحياتها التنفيذية في كل ما يتعلق بالشئون الخدمية التي تكلف بها المحافظات أو المحليات وفقا للترسيم الجغرافي، وتسكين المواطنين بما ستوفره لنا منظومة الرصد التي اعتمدت في تسجيل الناخبين وفقا للدوائر الإنتخابية.

أضافت أم العز الفارسي في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “المنظومة الوطنية الالكترونية المتكاملة التي ستوفرها المفوضية هي مسار أولي يبني عليه من أجل إعادة تنظيم الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ممن طحنتهم متاهات السلطات المتباينة والمنقسمة والفاسدة، إن اقتصار أعمال الحكومة المركزية علي الوظائف السيادية سيحدد حجم الفساد المنفلت والميزانيات المتضخمة وسيهيء مناخا أفضل للتنافس في آداء المحليات، مجرد رآى قد يبني عليه ونحن في حالة التيه التي نعيش”.