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بن شرادة: كل الأطراف تعمل على عرقلة خارطة الطريق ‏وليس مجلس الدولة فحسب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو لجنة المناصب السيادية بما يسمى “مجلس الدولة”، ‏سعد بن شرادة، أن كل الأطراف تعمل على عرقلة خارطة الطريق، ‏وليس مجلس الدولة الاستشاري فحسب.‏

بن شرادة، علق على إعادة انتخاب خالد المشري لرئاسة مجلس الدولة ‏الاستشاري، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بقوله إن ‏اللائحة الداخلية للمجلس تنص على انتخاب رئيس كل عام‎.‎

ولفت إلى إنه في عام 2020، جرى التعديل على اللائحة ‏الداخلية، بحيث يجوز لمن لا يستطيع حضور الجلسة التصويت ‏عن بعد عن طريق توكيل أحد الأعضاء‎.‎

وأشار إلى أن الأعضاء يقولون إن اللائحة عُدلت في ظرف وزال، ما ‏يعني أنه يجب الحضور شخصيًا، في حين يذهب البعض إلى أنه ‏يظل معمولاً به حتى يتم تعديله بشكل رسمي‎.‎

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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