بن شرادة: كل الأطراف تعمل على عرقلة خارطة الطريق ‏وليس مجلس الدولة فحسب

أكد عضو لجنة المناصب السيادية بما يسمى “مجلس الدولة”، سعد بن شرادة، أن كل الأطراف تعمل على عرقلة خارطة الطريق، وليس مجلس الدولة الاستشاري فحسب.
بن شرادة، علق على إعادة انتخاب خالد المشري لرئاسة مجلس الدولة الاستشاري، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بقوله إن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على انتخاب رئيس كل عام.
ولفت إلى إنه في عام 2020، جرى التعديل على اللائحة الداخلية، بحيث يجوز لمن لا يستطيع حضور الجلسة التصويت عن بعد عن طريق توكيل أحد الأعضاء.
وأشار إلى أن الأعضاء يقولون إن اللائحة عُدلت في ظرف وزال، ما يعني أنه يجب الحضور شخصيًا، في حين يذهب البعض إلى أنه يظل معمولاً به حتى يتم تعديله بشكل رسمي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك